KV Kortrijk haalt meteen vervanger voor Mboyo: clubicoon Teddy Chevalier keert terug

Met het nakende vertrek van Ilombe Mboyo verliest KV Kortrijk een sterkhouder, maar het haalt meteen ook een oude bekende binnen. Niemand minder dan Teddy Chevalier zette zijn handtekening onder een contract tot 2022. Daarmee keert de all time clubtopschutter terug naar het oude nest.

Teddy Chevalier strijkt opnieuw neer in het Guldensporenstadion, hij tekent een contract van anderhalf jaar (juni 2022, red.) met een optie op een extra jaar. Daarmee heeft Kortrijk wel heel snel geschakeld na het nakende vertrek van Ilombe Mboyo. Chevalier zit niet verlegen om een verrassing meer of minder. Onverwacht was het dat hij in de zomer van 2019 te kennen gaf dat hij wilde terugkeren naar zijn thuisland. De Nordist had wel oren naar een voorstel van Valenciennes en wilde dichter bij huis voetballen. Hij leek daar zijn carrière te willen afsluiten.

Derde periode bij KVK

Fast forward naar 2021. STVV weekte huidig topschutter Ilombe Mboyo los bij KV Kortrijk. Het contract van de spits liep in juni 2021 af. KVK deed een contractvoorstel van 1 jaar + een jaar optie voor Ilombe Mboyo. Daaraan was een voorwaarde verbonden: Mboyo moest daarvoor een bepaald aantal basisplaatsen verzamelen. Bij STVV kreeg de 33-jarige aanvaller sowieso twee jaar gegarandeerd en dus bedroeg dat voorstel zijn voorkeur. Woensdag volgde dan het eerste deel van zijn medische keuring, donderdagmorgen wordt het laatste luik afgewerkt. Daarna zet ‘Petit Pelé’ zonder ongelukken zijn handtekening. Kortrijk verliest wel zijn topschutter, maar ontvangt nog 300.000 euro transfersom.

Foto: Peter Malaise

De West-Vlamingen toveren met Teddy Chevalier een oude bekende uit de hoed als vervanger. De pocketspits maakte tussen 2013 en 2015 het mooie weer in Kortrijk. Na een korte periode bij Lens keerde hij al in 2017 een eerste keer terug naar het Guldensporenstadion, waarna zijn meest succesvolle periode volgde onder Glen De Boeck. Daarin werd hij net geen topschutter met 21 goals. De Fransman scoorde reeds 53 doelpunten in Kortrijkse loondienst, niemand deed ooit beter.

Dat is ook exact waarvoor hij gehaald is, want Kortrijk scoort o zo moeilijk dit seizoen. De enige die wel regelmatig de netten deed trillen was … Mboyo. Hij was met acht goals en vier assists betrokken bij 50% van de doelpunten van KVK. Teddy Chevalier weet wat hem te doen staat. Hij kan zaterdag al zijn opwachting maken in de thuismatch tegen Genk, want hij is speelgerechtigd. Daarvoor moet zijn Covid-test wel negatief zijn. “De sfeer van in Kortrijk vind je nergens. Dit voelt aan als thuiskomen”, liet hij al optekenen.