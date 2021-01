Noor die Trump nomineerde voor Nobelprijs voor de Vrede, heeft daar nu spijt van

Noors parlementslid Christian Tybring-Gjedde, de man die Donald Trump nomineerde voor de Nobelprijs voor de Vrede, trekt zijn woorden terug. “Na wat er zich heeft afgespeeld aan het Capitool, zou het onnatuurlijk zijn hem die prijs te geven”, klinkt het.

“De reden waarom Trump de Nobelprijs voor de Vrede verdient, is dat hij een uniek en historisch akkoord tussen Israël en de VAE heeft uitgewerkt”, zei Tybring-Gjedde in september. Nu trekt de Noor, die voor de Fremskrittspartiet (Vooruitgangspartij) ondervoorzitter is van de commissie Buitenlandse Zaken en Defensie in het parlement, zijn woorden terug.

“Het gedrag van de president vandaag, maakt hem de prijs niet waardig”, klinkt het. “Het zou volkomen onnatuurlijk zijn als hij zo’n prijs zou winnen.”