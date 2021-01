Geen versoepelingen in zicht, amateurvoetbal denkt aan stoppen: “Dit mag niet te lang meer duren”

Zien we dit seizoen geen amateurvoetbal meer? De kans is reëel, omdat er vandaag op het Overlegcomité hoogstwaarschijnlijk nog geen knopen worden doorgehakt over de heropstart. Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen: “Als we nog lang moeten wachten, heeft het weinig zin om de competitie nog voort te zetten.”

Al sinds oktober, de tweede lockdown, ligt de amateursport op zijn gat. Alleen al in Vlaanderen gaat het om 18.000 sportclubs, goed voor 1,4 miljoen amateursporters. Niet alleen de competities staan on hold, maar ook alle clubtrainingen van sporters ouder dan twaalf – tenzij met maximaal vier man, coach inbegrepen, en op anderhalve meter afstand. Op het Overlegcomité vandaag worden nog geen versoepelingen verwacht, en dus nog geen groen licht over de heropstart. In het meest optimistische scenario was die aanvankelijk geprikt op 15 januari, om nadien te worden verdaagd naar 14 februari.

Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen, voorzitter van de grootste amateursportbond, heeft er weinig hoop op. “Gelijk een langetermijnverbod voor het amateurvoetbal tot pakweg 1 april verwacht ik niet, maar ik betwijfel dat we begin februari kunnen opstarten.”

Deadline

Komende dinsdag zitten Voetbal Vlaanderen en de Waalse collega’s samen in de crisiscel van de voetbalbond. Wat met de rest van het seizoen voor het amateurvoetbal? Wat met zowel de lagere reeksen bij de volwassenen als het jeugdvoetbal? En wat is de mogelijke ‘deadline’ om te beslissen om dat al nauwelijks afgewerkte seizoen niet meer voort te zetten? Van Craen: “Dit mag niet te lang meer duren. Als we nog lang moeten wachten, heeft het weinig zin om de competitie voort te zetten. De opstart zal sowieso niet vanzelfsprekend zijn. De coronacijfers zijn nu behoorlijk goed, maar dat is relatief. De omliggende landen zijn rode zones, het kan dus snel keren. En stel dat we weer opstarten, dan kunnen er nog altijd coronagevallen opduiken. De wedstrijden die daardoor in het water vallen, moeten ook weer worden ingehaald.” De rangschikking is slechts geldig als minimaal de helft van de speeldagen wordt afgewerkt. Vooraleer de competitie weer op gang wordt geschoten, is een ‘inloopperiode’ nodig, waarin er weer normaal mag worden getraind. Bovendien ligt de horeca – cafetaria’s zijn een belangrijke inkomstenbron – nog altijd plat.