Voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter ligt in het ziekenhuis

Volgens het Zwitserse dagblad Blick ligt voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter (84) in het ziekenhuis. Zijn gezondheidstoestand zou ernstig, maar niet levensbedreigend zijn. Over de toestand van de Blatter is weinig bekend. “Mijn vader is opgenomen in het hospitaal. Elke dag gaat het beter. Hij heeft nu tijd nodig om te rusten”, aldus dochter Corinne Blatter. Het is niet de eerste keer dat Blatter met gezondheidsproblemen kampt. In 2015 moest de Zwitser na problemen met zijn immuunsysteem op intensieve worden behandeld.