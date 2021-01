Ex-voorzitter Roland Duchâtelet kijkt met lede ogen naar financieel lijdende Rouches: “Ik heb met Standard nooit verlies gemaakt”

De coronacrisis raakt ons voetbal hard. De inkomsten zijn verminderd en de uitgaven blijven gelijk. Met de acute geldnood zal het nog best meevallen, zegt geslaagd ondernemer Roland Duchâtelet (74). De ex-voorzitter van onder meer STVV en Standard verwacht geen bloedbad bij onze clubs, maar maakt zich wel zorgen over de toestand bij Standard. Hij werd er in 2015 door enkele vurige fans weggehoond, maar de club zit nog in zijn hart.