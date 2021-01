Stefano Denswil is “opgelucht” om terug bij Club Brugge te zijn: “Ik wil hier weer prijzen pakken”

Donderdagavond maakte Club Brugge de transfer van Stefano Denswil (27) officieel. De verdediger keert tijdelijk terug naar het oude nest en wordt voor een half jaar gehuurd van het Italiaanse Bologna, waar hij niet op veel minuten moest rekenen dit seizoen. Via de media van Club Brugge reageerde de Nederlander al op zijn terugkomst.

“Er zit anderhalf jaar tussen, maar het voelt alsof het gisteren was”, steekt Denswil van wal. “Ik voel me thuis. Ik word er vrolijk van om hier weer te zijn. Gisteravond kreeg ik een bericht dat alles rond was. Dat voelde voor mij als een opluchting. Ik heb hier vijf mooie jaren beleefd met de fans. Jammer dat ze er nu niet mogen bij zijn. Maar eigenlijk zijn ze er altijd bij, of ze nu in het stadion zitten of niet. Je weet dat ze je altijd steunen. “

Ook zijn periode bij het Italiaanse Bologna komt ter sprake. “Ik heb er een leerrijke periode achter de rug. Het is natuurlijk een heel andere competitie. Veel tactischer dan in België. Qua spelwijze en denkwijze heb ik er wel iets van opgestoken en dat neem ik mee naar hier.

“Ik wil hier prijzen pakken. Daar staat Club Brugge ook voor. Daarom ben ik weer terug”, is de Nederlander duidelijk ambitieus.

Bij Bologna kreeg Denswil weinig speelgelegenheid. Foto: BELGAIMAGE

Blauw-zwarte familie

Het coronavirus is een van de redenen waarom Denswil wilde terugkeren naar blauw-zwart. “In Italië ging het er wat betreft het coronavirus heviger aan toen dan hier. Je kan nergens meer naartoe, je familie kan niet meer komen. Ik zat daar alleen dus ik miste mijn vrienden en familie wel. Dat is ook een van de grote redenen dat ik hier terug ben. Voor mij is Club Brugge als familie. En ik ben natuurlijk ook blij dat het nu wat makkelijker is om mijn echte familie te zien en voor mijn dochter die ik in Bologna niet heel vaak heb kunnen zien.”

“In dat anderhalf jaar dat ik weg ben geweest had ik nog bijna dagelijks contact met Club. Met driekwart van het elftal heb ik af en toe eens gebeld of af en toe gesproken via Whatsapp. Ruud Vormer zag ik daarnet en die is hartstikke blij dat ik terug ben. Hans Vanaken, Siebe Schrijvers, Mats Rits. Mata heb ik nog niet gezien, maar dat komt nog. Ik ben blij dat ik weer voor Club Brugge mag voetballen.”