Straks geen versoepelingen op Overlegcomité, hoogstens wat perspectief: “Hopelijk volgorde van heropstart”

Een digitale vergadering en geen persconferentie achteraf. Wie nog de illusie koesterde dat het Overlegcomité vrijdag versoepelingen zou aankondigen, is eraan voor de moeite.

Vrijdag om 14 uur komen vertegenwoordigers van de verschillende regeringen van het land opnieuw samen in het Overlegcomité om zich te buigen over de nieuwe coronacijfers. Dat vindt voor de gelegenheid digitaal plaats, wat er volgens verschillende betrokkenen op wijst dat er geen grote knopen doorgehakt zouden worden. Ook een persconferentie achteraf is in principe niet gepland.

Erg onlogisch is dat niet, want op alle banken klinkt dat het veel te vroeg is om de coronamaatregelen te versoepelen of grondig bij te sturen. De effecten van de feestdagen en de vakantie zijn nog niet meetbaar in de cijfers, klinkt het in de Wetstraat. De drempels die de experts en politici gesteld hadden – twee weken lang minder dan 800 nieuwe besmettingen en 75 hospitalisaties per dag – zijn ook nog lang niet in zicht. Op dit moment zitten we nog aan het dubbele.

Toch klinkt ook binnen de Wetstraat de roep om perspectief steeds luider. “Dat betekent niet dat er roekeloos versoepeld moet worden”, benadrukt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Wel dat er stilaan perspectief gegeven kan worden. Als de cijfers blijven zakken, kan er misschien nagedacht worden om contactberoepen onder strenge voorwaarden te heropenen.” Bouchez tempert wel al te vroeg enthousiasme: “Ik besef uiteraard dat het nog niet morgen zal zijn”, zegt hij aan deze krant.

Ook andere liberalen zitten trouwens op diezelfde lijn. In een gesprek met De Standaard zegt MR-minister David Clarinval dat hij hoopt “op zijn minst toch een volgorde te kunnen voorstellen” voor die heropstart. “Ik denk dat de contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten als eerste aan de beurt moeten komen”, zegt hij.