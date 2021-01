Hij was alleen nog goed voor de Pro League: hoe Anderlecht de functie van topman Karel Van Eetvelt uitholde tot hij zelf vertrok

De nieuwe CEO Jos Donvil (60) pakte meteen het roer in handen bij Anderlecht, Karel Van Eetvelt (54) verdween uit de schijnwerpers. Terwijl laatstgenoemde in het begin zowat alles te zeggen had, was dat op het eind quasi niets meer. Oh ja, Marc Coucke probeerde Van Eetvelt tevergeefs aan boord houden om invloed te blijven hebben in de Pro League, maar voor de rest was zijn functie afgekalfd. Een reconstructie.