“Dit seizoen doen alle clubs zoals KV Kortrijk al jaren doet: ze blijven gewoon thuis”

Eerlijk? Het was niet zo verrassend dat Lamkel Zé met een shirt van Ánderlecht zijn contractuele werkplaats wilde betreden. Het was vooral verrassend dat Lamkel Zé met een shírt voor de drempel van de Bosuil stond. Hij woont dan misschien letterlijk om de hoek, het was op dat moment drie graden met een gevoelstemperatuur van -2 in Deurne-Noord. Lamkel Zé droeg niet meer dan een lapje polyester. Geen wonder dat hij zo snel mogelijk naar binnen wilde. Wat eigenlijk vreemd is voor een speler die absoluut wil vertrekken.