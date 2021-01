Witte Huis veroordeelt geweld: “Verschrikkelijk en verwerpelijk”

“Dit geweld is verschrikkelijk en verwerpelijk.” Op een persconferentie in het Witte Huis heeft perssecretaris Kayleigh McEnany in naam van de regering-Trump het geweld van woensdag aan het Capitool streng afgekeurd.

“Het was onaanvaardbaar en zij die het gedaan hebben horen veroordeeld te worden”, zei McEnany donderdagavond (onze tijd). “Wat we gisteren zagen, waren gewelddadige relschoppers die het omgekeerde zijn van alles waar deze regering voor staat. Onze belangrijkste waarde is dat alle burgers veilig moeten kunnen leven. We werken naar een vreedzame transitie toe en dit is een tijd waarop we ons als land moeten verenigen en het geweld moeten veroordelen.”

Bij de bestorming van het Capitool in Washington, waar op dat moment gestemd werd over de benoeming van Joe Biden als nieuwe president, vielen woensdag vier doden. Van Donald Trump werd de jongste uren niets meer gehoord omdat hij verbannen is van de belangrijkste sociale media. Zij zien zijn opruiende taal als de aanleiding van de bestorming.