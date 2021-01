Doodgeschoten vrouw bij bestorming van Capitool geïdentificeerd: luchtmachtveterane uit Californië

De vrouw die woensdag werd doodgeschoten tijdens de bestorming van het Capitool in Washington D.C. was een luchtmachtveterane die nabij San Diego woonde. Dat meldt de lokale zender KUSI News.

Ashli Babbit diende 14 jaar in de Amerikaanse luchtmacht en diende viermaal in oorlogsgebied, vertelde haar echtgenoot aan KUSI News. Volgens de man was zijn vrouw “een grote patriot” en “een grote fan van president Trump”. Dinsdag schreef Babbitt op Twitter dat “niets ons zal stoppen… Ze kunnen proberen en proberen en proberen, maar de storm is hier en daalt over minder dan 24 uur neer op D.C. … Van de duisternis naar het licht.”

Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden de vrouw neergeschoten werd: volgens The Guardian werd de vrouw neergeschoten door een bewakingsagent, Fox News heeft het over een schot van de Capitoolpolitie. De lokale politie van Washington D.C. is een onderzoek geopend naar de dood van de vrouw.