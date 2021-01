Impulsieve menigte of georganiseerde militie: wie waren de mensen die het Capitool bestormden?

Ze forceerden hun weg langs de ordediensten naar binnen in het Capitool, dat ze vandaliseerden maar waar ze toch vooral foto’s namen. Wie zijn de honderden Trump-aanhangers die voor ongeziene taferelen zorgden in het centrum van de politieke macht in de Verenigde Staten? Was dit geland?

De bestorming van het Capitool lijkt op het eerste gezicht geen georganiseerde coup of terreuraanval.

Er werd wel degelijk geweld gebruikt; ruiten sneuvelden, ordediensten werden hardhandig omver geduwd en met pepperspray bewerkt, en moesten traangas inzetten en de wapens trekken. Een vrouwelijke actievoerder, met een Trump-vlag om de schouders, werd zelfs doodgeschoten in het gebouw. Chaos regeerde.

Maar veel van de menigte leek zich binnen meer als – kwade en slecht gemanierde – toeristen te gedragen dan een uitgestippeld plan van een militie uit te voeren. Mensen met Trump-petjes, een in een T-shirt van de samenzweringstheorie Q Anon, iemand met een omstreden Confederate-vlag, een man verkleed als viking, wandelden door het overheidsgebouw en namen foto’s. Meerdere Trump-fans poseerden in de stoel van voorzitster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi of namen plaats in haar bureau voor een fotoshoot. Iemand liet het bericht “We zullen niet opgeven” op haar tafel achter. Sommigen namen foto’s met de bijbel van vicepresident Mike Pence.

Foto: AP

Proud Boys?

Proud Boys-uniformen – de leden van de extreemrechtse groep dragen meestal zwart en gele Fred Perry-polo’s – waren niet te bespeuren. Al betekent dat niet dat er geen leden van de bekendste pro-Trump-beweging onder de relschoppers waren. Hun leider Enrique Tarrio, die twee dagen voor het protest was opgepakt wegens vandalisme en illegale wapendracht en vrijgelaten was onder de voorwaarde dat hij Washington moest verlaten, had vooraf laten weten dat ze incognito zouden zijn. “The Proud Boys zullen in recordaantallen aanwezig zijn op 6 januari, maar we zullen niet ons traditioneel zwart en geel dragen. Misschien kleden we ons voor de gelegenheid volledig in het zwart (zoals het extreemlinkse Antifa, nvdr.)”

Dat verklaarde hij via Parler, het alternatief voor Twitter waar absolute vrijheid van meningsuiting geldt en waarnaar extreemrechts verhuisd is. Op dat platform moedigde hij de bestorming van het Capitool ook live aan. Bij een foto van de als viking verklede man op de voorzittersstoel van Pelosi, schreef hij: “Held. Proud of your boy (trots op je jongen).” Hij had het over “revolutionairen”, zei “Doe wat gedaan moet worden” en: “Dit is niet langer Washington DC. Dit is de stad van het volk van de VS. Kom en neem het in!”

Foto: AP

Militieleden aanwezig

Op extreemrechtse internetfora waren Trump-aanhangers al dagenlang berichten aan het posten over wat ze zouden kunnen doen als het Congres het verkiezingsresultaat toch ging goedkeuren. “Het Capitool bestormen!”, was een druk geliket bericht op TheDonald.Win. Meerdere forumgebruikers deelden gewelddadige bedreigingen en vertelden hoe ze zich bewapenden voor het geplande protest, onder wie ook leden van allerlei extreemrechtse groeperingen, zoals “the militia movement”. Echt concrete plannen werden niet openlijk besproken.

“Niet gepland”

Hoewel enkele van de relschoppers materiaal bij zich hadden om deuren in te beuken, beweerde Tarrio in een gesprek met The Guardian dat hij niet dacht dat de bestorming van het Capitool gepland was. Volgens Tarrio ging het om een cocktail van “een hele hoop mensen in DC en heel veel die kwaad zijn”. “De politie had Trump-supporters aangevallen en met pepperspray gespoten, naar de mensen die gewoonlijk ‘blauw’ steunen. Ze hadden er genoeg van. Dus duwden ze door en raakten ze het Capitool binnen”, aldus de Proud Boys-leider. Hijzelf zei niet te geloven dat de verkiezingsoverwinning gestolen werd van Trump. Maar als blijvend niet geluisterd zou worden naar het volk, zou dit weleens vaker kunnen gebeuren, volgens Tarrio.

De bestorming gebeurde kort na Trumps toespraak, waarna hij zijn aanhangers naar het Capitool stuurde, en vlak nadat hij Pence via Twitter te laf had genoemd om het verkiezingsresultaat aan te passen. Vooraf beraamd of niet, dat lijkt de lont aan het kruitvat van een opgehitste menigte vol kwade Trump-aanhangers gezet te hebben, onder wie sommigen met de intentie gekomen waren om letterlijk voor hem te vechten.

Na enkele uren bezetting kon het Congres vrijgegeven worden om de zitting te hervatten die Joe Bidens overwinning officieel moest bevestigen. Minstens dertien relschoppers werden door de politie van het Capitool opgepakt. Hun identiteiten zijn vooralsnog niet bekendgemaakt.