Noord-Korea wil banden met buitenwereld “grondig verbeteren”

Op de derde dag van het achtste partijcongres van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij heeft leider Kim Jong-un benadrukt dat Noord-Korea zijn internationale banden moet verbeteren. Donderdag zei hij dan weer dat hij zijn militair potentieel aanzienlijk wil uitbreiden.

Internationale waarnemers hadden verwacht dat Kim het congres zou gebruiken om zich verzoenend op te stellen tegenover Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Noord-Korea kent immers een ernstige economische crisis. Er was verrassing toen Kim de landen niet eens noemde in zijn openingsspeech drie dagen geleden.

Nu heeft hij benadrukt dat Noord-Korea zijn internationale banden moet verbeteren. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatsagentschap Korean Central News Agency (KCNA). Kim vermeldde volgens KCNA “de algemene oriëntatie en het beleidsstandpunt dat externe relaties grondig moet uitbreiden en ontwikkelen”.

Ook rivaal Zuid-Korea kwam aanbod, maar Kim weidde niet uit over welke stappen hij precies wil nemen. De intra-Koreaanse relaties staan op een laag pitje. Minder dan zes maanden geleden werd het ­verbindingskantoor aan de grens met Zuid-Korea opgeblazen door Noord-Korea.

Maandag liet de Zuid-Koreaanse minister van Eenmaking weten dat Zuid-Korea de verzoeningspolitiek tegenover Noord-Korea zal blijven toepassen. Huidig president Moon Jae-In, wiens ouders Noord-Koreaanse vluchtelingen zijn, is een fervent voorstander van een verenigd Korea en hoopt dat in 2045 verwezenlijkt te zien.

Militair potentieel

Hoewel het op de derde dag van het congres over betere buitenlandse relaties gaat, ging het op de tweede dag nog over het uitbreiden van het militaire potentieel van Noord-Korea. Dat benadrukte Kim donderdag toen hij een nieuw vijfjarig ontwikkelingsplan presenteerde. “Dat moet de veiligheid van het land en de inwoners garanderen”, aldus de staatsleider. Volgens KCNA zei hij niets over het nucleair arsenaal.

Sinds 2017 heeft de VN-Veiligheidsraad het land sancties opgelegd. Ook gelden strenge exportregels voor Noord-Korea. Toch lijkt het er volgens experten van de VN op dat Noord-Korea nog altijd bezig is met het ontwikkelen van een nucleair programma.

Elke vijf jaar

Het Noord-Koreaanse partijcongres komt normaal elke vijf jaar samen. Toch gebeurde dat niet onder Kims voorgangers, diens vader Kim Jong-il en grootvader Kim Il-sung. Toen de huidige Noord-Koreaanse leider, die sinds 2011 aan de macht is, in 2016 zijn eerste congres hield was het al sinds 1980 geleden dat er nog eentje had plaatsgevonden. Op dat moment was grootvader Kim, de stichter van Noord-Korea, nog aan de macht.

Bij de start van het huidige partijcongres gaf Kim dinsdag toe dat de doelstellingen van het oude vijfjarenplan van 2016 voor economische ontwikkeling niet voldeden.