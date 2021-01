Aantal nieuwe coronabesmettingen slechts licht gedaald

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is in de week van 29 december tot en met 4 januari nog maar met 2 procent gedaald in vergelijking met de week daarvoor. Dat blijkt vrijdagmorgen uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. In die periode werden gemiddeld 1.664 bevestigde besmettingen per dag geteld.