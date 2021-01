Winters weer houdt aan, weekend droog maar iets kouder

Vrijdagochtend zijn er nog enkele opklaringen mogelijk in het westen en zuidwesten, maar al snel wordt overal het betrokken tot zwaarbewolkt met vooral in de noordoostelijke landshelft regen of buien. In de Ardennen valt er sneeuw, in Laag- en Midden-België eerder regen. Aan de kust zijn er een paar intense buien mogelijk. In de late namiddag wordt het in het noorden droog met opklaringen. De maxima liggen tussen -1 graad op de Ardense toppen, +2 of +3 graden in het centrum en +4 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond vallen er nog enkele (winterse) buien in het zuiden en zuidwesten met lichte sneeuwval op het Ardense reliëf. Elders wordt het droog met breder wordende opklaringen. De nacht naar zaterdag wordt het overal droog en rustig met enkele opklaringen en later ook de vorming van aanvriezende mist en lage wolkenvelden. De minima dalen naar waarden tussen -1 en -6 graden, waardoor er wijdverspreide grondvorst is en overal kans op ijs- of rijmplekken.

Zaterdag is het, na een koude nacht, rustig en overwegend droog. De dag begint op de meeste plaatsen met veel lage wolkenvelden maar ook aanvrienzende mist. In de loop van de dag verschijnen er enkele opklaringen, vooral dan in het westen. In het uiterste westen zijn in de loop van de dag wel enkele buitjes mogelijk. De maxima liggen rond -2 graden in Hoog-België, rond +1 of +2 graden in het centrum en rond +4 graden aan zee.

Zondagochtend start opnieuw met vriestemperaturen op de meeste plaatsen en aanvriezende mist. Het blijft droog met zeker na de middag enkele opklaringen. De maxima schommelen rond -3 graden in de Hoge Venen, rond +1 graad in het centrum en tot +3 graden aan zee.

Maandag verwacht het KMI veel wolken maar het blijft droog. Het wordt zachter dan tijdens het weekend met maxima rond het vriespunt in Hoog- België, 2 tot 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee.

Dinsdag is het meestal zwaarbewolkt met af en toe wat lichte regen in Laag- en Midden-België, en wat regen of smeltende sneeuw in Hoog-België. De maxima variëren tussen 2 graden in Hoog-België en +6 graden aan zee. Woensdag blijft het betrokken en valt er af en toe wat regen. Het kwik stijgt naar zo’n 7 graden in het centrum van het land.