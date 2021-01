Vrouw sterft na zeldzame haaienaanval in Nieuw-Zeeland

Een vrouw is aan de kust van Waihi Beach, niet ver van de Nieuw-Zeelandse grootstad Auckland, om het leven gekomen na de aanval van een haai.

Getuigen hoorden de jonge vrouw, die aan het zwemmen was langs de kust in de buurt van een redderspost, plots schreeuwde. Redders waren met een boot snel ter plaatse en konden haar nog op het vasteland krijgen, maar in het ziekenhuis overleed ze alsnog. Het is onduidelijk welke soort haai het was, maar getuigen spreken van een witte haai, wat in de wateren van Nieuw-Zeeland een beschermde soort is.

De politie bevestigde ondertussen dat het om een haaienaanval zou gaan, wat - in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Australië - erg uitzonderlijk is in Nieuw-Zeeland. De laatste keer dat er iemand verwond werd door een haai dateert van 2018 en voor de laatste dode moet er al teruggegaan worden tot 2013.

Het stukje strand waar de feiten zich afspeelden werd afgesloten voor het publiek.