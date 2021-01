Leander Dendoncker is eindelijk verlost van blessure bij Rode Duivels: “Hij is aan het terugkeren”

Leander Dendoncker (25), die de voorbije vier competitiewedstrijden met Wolverhampton Wanderers miste, heeft deze week opnieuw meegetraind bij de nummer 13 van de Premier League. “Leander is aan het terugkeren. Hij heeft getraind en komt opnieuw in de selectie. Later zullen we beslissen of hij kan spelen”, verklaarde coach Nuno Espirito Santo.

Dendoncker liep op 11 november in de vriendschappelijke interland van de Rode Duivels tegen Zwitserland een knieblessure op. De West-Vlaming werd bij de rust vervangen. Vervolgens miste hij in de Nations League het duel met Engeland, maar in de match tegen Denemarken stond hij opnieuw 90 minuten op het veld. Ook bij Wolverhampton speelde hij nog vijf wedstrijden, maar na onderzoek kwam botoedeem aan het licht.

Na drie weken aan de kant kan Dendoncker stilaan denken aan zijn rentree. Woensdag stond de verdedigende middenvelder al opnieuw op het trainingsveld bij de Wolves, zo meldde de Premier League-club eerder. Vrijdagavond speelt Wolverhampton tegen Crystal Palace in de derde ronde van de FA Cup.