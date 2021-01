2020 was warmste jaar in Europa sinds begin van metingen

Het afgelopen jaar was in Europa het warmste jaar ooit sinds het begin van de waarnemingen. Wereldwijd gold 2020 als even warm als het vorige recordjaar 2016. Dat blijkt vrijdag uit gegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus. 2020 sluit volgens de vaststellingen van Copernicus meteen ook het warmste decennium tot nu toe af.

In Europa was het in 2020 gemiddeld 1,6 graden Celsius warmer dan tijdens de 30-jarige referentieperiode van 1981 tot 2010, en 0,4 graden warmer dan tijdens het vorige Europese recordjaar 2019.

Wereldwijd was 2020 vergelijkbaar met het hitterecordjaar 2016. De temperaturen lagen 0,6 graden celsius hoger dan tijdens de referentieperiode 1981-2010 en wanneer men 2020 vergelijkt met het pre-industriële tijdperk, dan kwam het kwik zelfs 1,25 graden hoger uit. Ook de CO2-concentratie in de atmosfeer is volgens de beschikbare gegevens gestegen.

Het afgelopen jaar “onderscheidt zich door uitzonderlijk warme temperaturen in het noordpoolgebied en een groot aantal tropische stormen boven de Atlantische Oceaan”, legt Copernicus-directeur Carlo Buontempo uit. “Het mag niet verbazen dat het afgelopen decennium het warmste ooit was en het is een nieuw waarschuwingssignaal dat de ambitieuze maatregelen om de broeikasgassen terug te schroeven dringend geïmplementeerd moeten worden willen we verdere nare gevolgen van de klimaatverandering voorkomen.”

De Copernicus-klimaatdienst publiceert maandelijkse rapporten over de luchttemperatuur, het zee-ijs en de watercyclus. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van gegevens afkomstig van satellieten, schepen, vliegtuigen en weerstations over de hele wereld.