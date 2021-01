Ajax haalt de miljoenen boven: Nederlandse kampioen maakt van spits Sébastien Haller duurste aankoop ooit in Eredivisie

Ajax heeft de komst van Sébastien Haller afgerond. De club betaalt 22,5 miljoen euro aan West Ham United voor de Franse spits. Dat maakt hem de duurste aankoop ooit van een club uit de Eredivisie.

Haller tekent een contract van 4,5 jaar in Amsterdam en traint waarschijnlijk vrijdagochtend al mee met zijn nieuwe ploeg. Als Ajax de spits voor 12u inschrijft bij de KNVB, is hij speelgerechtigd voor de topper van zondag tegen PSV. De 26-jarige Haller, die eerder uitkwam voor Auxerre, FC Utrecht en Eintracht Frankfurt, stond tot de zomer van 2024 onder contract bij West Ham United dat anderhalf jaar geleden 50 miljoen euro voor hem betaalde.

Miralem Sulejmani was lang de duurste aankoop van een Eredivisieclub. Ajax nam hem in 2008 voor 16,25 miljoen euro over van sc Heerenveen. De transfersom voor Daley Blind (Manchester United, 16 miljoen) en Antony (São Paulo, 15,75 miljoen) lag iets lager, maar die bedragen kunnen met bonussen oplopen tot respectievelijk maximaal 20,5 miljoen euro en 22 miljoen euro.

Foto: ISOPIX

Ajax nam Quincy Promes voor 15,7 miljoen euro over van Sevilla en betaalde 15 miljoen euro voor Edson Álvarez. Bruma is nog steeds de duurste aankoop van PSV, dat 15 miljoen euro overmaakte aan RB Leipzig. Mateja Kezman staat op de zevende positie van het lijstje met duurste aankopen ooit van clubs uit de Eredivisie. PSV nam hem in 2000 voor 14 miljoen euro over van Partizan Belgrado.

Haller komt op voorspraak van trainer Erik ten Hag naar Amsterdam. De coach had de spits bij FC Utrecht al onder zijn hoede. Ajax zocht afgelopen zomer tevergeefs naar een spits en kampt in de aanloop naar de tweede helft van het seizoen met aanvallende problemen. Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar en Brian Brobbey zijn geblesseerd. De topper met PSV komt waarschijnlijk ook te vroeg voor David Neres.