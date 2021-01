Stormloop verwacht op inschrijvingen: hoe je zaterdag toch een plekje in een Kazou-zomerkamp kan bemachtigen voor je kind

Kazou, de jongerenorganisatie van de Christelijke Mutualiteit (CM), opent zaterdag de inschrijvingen voor de zomerkampen. Omdat vorig jaar veel kampen in het water vielen omwille van corona, wordt dit jaar een stormloop verwacht. Met deze tips zal je er toch in slagen een plekje voor je kind te bemachtigen.

1. Zet je schrap

Over alle leeftijdscategorieën heen zijn er exact 44.201 plaatsen beschikbaar. “We verwachten op dag 1 echter al dat drie vierde van die plaatsen weg zal zijn en dat sommige kampen zeer snel, mogelijk zelfs al na één minuut volgeboekt zullen zijn", zegt Kazou-woordvoerder Seppe Van Pottelbergh. “Zorg er dus voor dat je op voorhand al een profiel hebt aangemaakt op Mijn Kazou en dat je enkele minuten voor de categorie van jouw kind opent, aangemeld bent. Op het moment dat de boekingen starten, krijgt iedereen een willekeurig nummer in de wachtrij. Kom je later, dan sta je achteraan in de rij en loop je het risico de gewenste vakantie te mislopen. Veel vroeger komen heeft ook geen zin, want tien minuten voor de start gaan we telkens nog even online om iedereen voldoende kans te geven.”

* JOMBA: vakanties voor kinderen en jongeren met bijzondere aandacht. Dat zijn jongeren met een fysieke of verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblemen, maar ook jongeren die net dat beetje extra aandacht nodig hebben, zoals jongeren die bedplassen.

2. Leg niet al je eieren in één mandje

Of het nu ‘sunsetsurfen’ in Spanje is of op kano-avontuur in Zweden… Je kan nu al je favoriete kampen toevoegen aan je virtuele verlanglijstje. “Gok daarbij niet op één paard, maar vul zeker drie à vier mogelijkheden in”, aldus Van Pottelbergh. “Zowel qua data, als qua locaties. Zo vergroot je je kansen.”

Tot woensdag 13 januari 14 uur is het wel maar mogelijk om één vakantie vast te leggen. “Dat is opnieuw omdat we eerst zo veel mogelijk kinderen - en hun ouders - gelukkig willen maken met minstens één vakantie.”

3. Samen sta je sterker

Ook groepsboekingen, waarbij jouw kind samen met maximaal vijf vriendjes op dezelfde vakantie kan gaan, zijn mogelijk. “Spreek af met de andere ouders en probeer allemaal de gewenste vakantie(s) te boeken”, zegt Van Pottelbergh. “Hoe meer mensen een nummertje aanvragen, hoe groter de kans dat je vooraan de wachtrij staat. Als het bij één iemand gelukt is, kan die dat aan de anderen laten weten, maar ook als dat te laat gebeurt is er geen probleem: ons systeem maakt dubbele boekingen toch onmogelijk.”

Zelf op meerdere schermen tegelijk een boeking proberen te doen, zoals we kennen van de toestroom op Tomorrowland-tickets, wil Kazou dan weer niet promoten. “Dit ondermijnt het eerlijkheidsprincipe dat we willen hanteren. En als iedereen op meerdere schermen gaat proberen, is het voordeel ook snel weg - en belast dat onze server gewoon meer.”

4. Vergeet de reservelijst niet

Toch de gedroomde vakantie mislopen? Schrijf je dan zeker in op de reservelijst. “Na de eerste inschrijvingsdag verandert er traditioneel nog erg veel”, besluit Van Pottelbergh. “Ouders die de reis nog annuleren omdat ze dan zelf weg zijn met hun kind, omdat hun plannen voor de zomer alsnog veranderd zijn… De kans dat er toch nog een plekje vrijkomt, is dus zeker niet onbestaande.”

De Kazou-zomerkampen in cijfers: