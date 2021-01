Donald Trump onderzoekt of hij zichzelf gratie kan verlenen voor zijn mogelijke misdrijven, maar kan dat wel zomaar?

Donald Trump onderzoekt of hij zichzelf in zijn laatste dagen als Amerikaans president algemene gratie kan verlenen voor zijn mogelijke misdrijven. Past zijn verliezersspeech van donderdagavond in dat plaatje? Kan hij dat op zijn eentje regelen of heeft hij hulp nodig? En is zijn voornemen juridisch überhaupt mogelijk? Wij vroegen het Amerikadeskundige David Criekemans.