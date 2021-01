Sciensano roept op: “Laat u zo snel mogelijk testen bij verkoudheidssymptomen”

Wie verkoudheidsymptomen vertoont laat zich best zo snel mogelijk testen. Dat vraagt Steven Van Gucht van Sciensano. Hij wijst erop dat er momenteel nauwelijks andere virussen de ronde doen dus als je symptomen hebt, is de kans reëel dat het om corona gaat.

Op de persconferentie van het crisiscentrum wordt er al voorzichtig gewaarschuwd voor stagnerende coronacijfers. Concreet: in de week van 29 december tot en met 4 januari zijn het aantal besmettingen nog maar met 2 procent gedaald in vergelijking met de week daarvoor.

Symptomen

Vijf procent van het aantal positieve testen wordt vastgesteld bij terugkerende reizigers. Voor de kerstvakantie was dat nog minder dan 1 procent. Toch benadrukt Van Gucht dat we de kerstvakantie goed hebben aangepakt.

De cijfers zullen de komende dagen nog stijgen, zegt Van Gucht, aangezien er ook nu weer meer testen afgenomen zullen worden. De positiviteitsratio is gedaald naar 6,7 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames daalt nog altijd met 10 procent. ”Er komen nog altijd minder mensen binnen dan er ontslagen worden per dag. Dat is goed nieuws.”

Volgens Van Gucht is het belangrijk dat alle mensen met verkoudheid- of griepsymptomen zich laten testen. “Er zijn nauwelijks andere virussen die de ronde doen dus als je symptomen vertoont, is de kans groot dat je ook corona hebt. En het is belangrijk om dat snel te weten. Wacht dus zeker niet tot je koorts hebt, want die komt bijna nooit.”

Besmettingen op school

Sciensano heeft ook een nieuw rapport klaar over de besmettingen in de scholen. Als er leerlingen en leerkrachten besmet zijn met het coronavirus, is die maar in 1 op de 5 gevallen opgelopen op school. “Deze gegevens bevestigen opnieuw dat scholen geen voorlopers of aanjagers van de epidemie zijn, maar eerder nakomers”, aldus Van Gucht.

Jongeren (16-18 jaar) en jongvolwassenen (19-25 jaar) kunnen net als volwassenen een belangrijke rol spelen in de epidemie. In het algemeen was er aan het begin de tweede golf eerst een toename van het aantal gevallen bij adolescenten en jongvolwassenen, daarna bij de beroepsbevolking en ten slotte bij jonge kinderen. Ook op de piek lag in alle regio’s de incidentie bij kinderen onder de 16 jaar in alle regio’s lager dan in de algemene bevolking.

Volgens de verzamelde gegevens op school, werden leerkrachten en ander schoolpersoneel vanaf september 2020 tot het begin van de herfstvakantie vermoedelijk vooral geïnfecteerd door collega’s en minder door leerlingen.

“De situatie leert ons wel dat kinderen van elke leeftijd besmet kunnen worden. Onderwijs is echter een maatschappelijke prioriteit en nul risico bestaat niet. Met gepaste maatregelen is het dan ook mogelijk om van een school een relatief veilige omgeving te maken.”