Pfizer kondigt aan dat coronavaccin ook werkt tegen mutaties, maar Verenigd Koninkrijk neemt geen risico: “Extra controles vanaf nu”

Pfizer kondigde vrijdagochtend aan dat hun coronavaccin ook geschikt is voor mutaties van het virus. Toch wordt er nu gevreesd dat die informatie niet helemaal klopt, en dus kondigde de Britse secretaris voor transport Grant Shapps nieuwe maatregelen aan. “We kunnen geen risico’s nemen en dus worden reizigers extra gecontroleerd”, zei hij aan Sky News.

Enkele uren geleden kondigden Pfizer/BioNTech aan dat hun vaccin ook effectief zou zijn tegen mutaties. De antilichamen van twintig personen werden geanalyseerd en daaruit blijkt dat het vaccin ook voor 95 procent beschermt tegen de nieuwe varianten. Goed nieuws, aangezien er momenteel twee mutaties de ronde doen: de Britse variant en de Zuid-Afrikaanse.

LEES OOK. “Ik dacht eerst ook dat het zou meevallen. Tot ik de genetische code zag.” Dit weten we al over de Britse coronavariant (+)

Maar kort nadien werd die aankondiging al in twijfel getrokken. De studie werd namelijk nog niet nagekeken door onafhankelijke experts. En dus wordt er nu gevreesd dat het vaccin niet werkt tegen de ontzettend besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant. Daardoor worden reizigers nu al extra gecontroleerd in Engeland en in Schotland.

“Het is een extra controle en we doen die omdat er varianten zijn die we erg graag buiten zouden houden, zoals de Zuid-Afrikaanse variant”, zei de Britse secretaris voor transport Grant Shapps vrijdag. “We mogen geen risico’s nemen. De variant baart onze experten zorgen omdat het vaccin misschien niet op dezelfde manier reageert of werkt. Als dat het geval is, dan is het een tragedie voor ons land.”

De secretaris liet ook weten dat er geen vluchten meer zijn vanuit Zuid-Afrika, en de regering reizen vanuit negen Zuid-Afrikaanse landen verboden heeft.

LEES OOK. Na de ontdekking van een tweede mutatie van het coronavirus: “Geen goed nieuws, we moeten dit heel goed opvolgen” (+)