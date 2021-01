Hij filmde onder rokken van twintig vrouwen, maar rechter spreekt voyeur vrij omdat slachtoffers ondergoed aan hadden

Nieuwpoort - De strafrechter in Veurne heeft een 46-jarige man uit Nieuwpoort vrijgesproken voor herhaalde feiten van voyeurisme. In een opvallend vonnis haalde de rechter aan dat de man niet kón veroordeeld worden. “Er kan enkel sprake zijn van voyeurisme als de slachtoffers ontbloot zijn en dat is niet het geval.”

De 46-jarige F.J., een Belg van Jordaanse origine die al jaren in Nieuwpoort woont, maakte zich wel degelijk schuldig aan het herhaaldelijk stiekem filmen van onwetende vrouwen. Er werden immers tal van filmpjes gevonden op zijn gsm. De man was een tijdje getrouwd met een vrouw, maar ze gingen uiteen. Ze bleven echter samenwonen. De man verborg een tablet in de badkamer waarmee de vrouw naakt gefilmd kon worden. De vrouw ontdekte dat en stapte naar de politie. Ze vermoedde immers dat F.J. zich daar in het verleden ook al schuldig aan maakte. Dat bleek ook te kloppen.

In de bank, Colruyt en Fun

“Op zijn telefoon werden tussen de vijftien en twintig gelijkaardige filmpjes gevonden, waarvan de slachtoffers niet eens gekend zijn”, sprak de procureur. “Zo filmde hij tijdens een gesprek zelfs eens een bankbediende aan de rok onder een tafel. En er zijn filmpjes van in de Fun, de Colruyt, Carrefour en Dreamland. Telkens probeerde hij onder de rok of het achterwerk te filmen. Hij nam speciaal spullen van de onderste schappen om zich te moeten bukken en zo te kunnen filmen. Zijn excuses zoals het feit dat zijn gsm gevallen was en per ongeluk begon te filmen zijn echt van de pot gerukt.”

Niet ontbloot, dus vrijspraak

Beklaagde F.J. liet verstek gaan voor zijn proces, maar kreeg nu toch de vrijspraak. Hij riskeerde nochtans tussen de zes maanden en vijf jaar cel voor voyeurisme. Dat is een vrij nieuwe wet die het strafbaar maakte om iemand ongewenst en zonder toestemming te filmen, veelal in intieme omstandigheden. “Maar een van de elementen om te kunnen spreken van voyeurisme is het feit dat de slachtoffers ontbloot moeten zijn”, motiveerde de rechter. “En dat was hier niet het geval. Op geen enkel van de filmpjes is een slachtoffer naakt te zien. En dus moet de man worden vrijgesproken.” Dat riep verbazing op bij de procureur. Die kondigde aan de wetgeving te zullen inspecteren en zich te beraden over het vonnis.