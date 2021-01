Werkstraf voor advocaat die dagvaarding vervalst

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 40-jarige advocaat uit Sint-Katelijne-Waver schuldig bevonden aan schriftvervalsing en het gebruik van valse stukken. De man vervalste een dagvaarding, hij krijgt een werkstraf van 80 uur.

De valse dagvaarding werd ontdekt door een gerechtsdeurwaarder. Elke dagvaarding heeft een uniek rolnummer en de bewuste advocaat had een kopie gemaakt van een oude dagvaarding maar het rolnummer niet gewijzigd. Zo kwamen de feiten aan het licht.

De man gaf de feiten meteen toe, zei dat hij de procedure had uitgesteld maar onder druk werd gezet door zijn cliënt. Hij wilde bewijzen dat hij al stappen had ondernomen, wat niet zo was, en kopieerde snel een oude dagvaarding. De man had daarvoor een handtekening van een gerechtsdeurwaarder gekopieerd, waardoor het kantoor van de deurwaarder een schadevergoeding voor reputatieschade vroeg.

De advocaat kreeg een werkstraf van 80 uur opgelegd, en moet het deurwaarderskantoor een schadevergoeding van 1.600 euro betalen.