Ziekenhuisafdeling met coronapatiënten geëvacueerd nadat enorm zinkgat ontstaat op parking

In de Italiaanse stad Napels is op de parking van een ziekenhuis een enorm zinkgat ontstaan. De afdeling waar de coronapatiënten worden behandeld, werd geëvacueerd. Volgens de hulpdiensten vielen er geen gewonden.

De enorme kloof was ongeveer 500 vierkante meter groot en slokte verschillende wagens op. De Italiaanse brandweer kwam ter plaatse om te controleren of er slachtoffers vielen. In totaal moesten zes patiënten geëvacueerd worden.

Over hoe het zinkgat kon ontstaan, heerst momenteel onduidelijkheid. Er wordt vermoed dat de gasleidingen onder de parkeerplaats mogelijk een rol hebben gespeeld.