OVERZICHT. Zo gaan we iedereen vaccineren tegen september

De volledige volwassen bevolking moet tegen september de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Tegen dan zouden we de felbegeerde groepsimmuniteit bereiken. Dat blijkt uit de vernieuwde vaccinatiestrategie. Een overzicht van hoe die er zal uitzien.

Als de vaccinatiecampagne op kruissnelheid is, zullen er in 200 vaccinatiecentra 7 dagen op 7 prikjes worden gezet. Minstens 120 van deze centra komen in Vlaanderen te liggen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) beloofde eerder al dat deze klaar zullen zijn tegen de eerste week van maart.

Dat zal ook nodig zijn: vanaf maart wil ons land de 65-plussers gaan vaccineren, aflopend van oud naar jong. De volledige timing ziet er als volgt uit:

Januari

De bewoners en het personeel van de woon-zorgcentra. (+/- 290.000 personen)

Eind januari

Vanaf eind januari komt het ziekenhuispersoneel aan de beurt. Zij krijgen het vaccin van Moderna. (+/- 134.000 personen)

Februari

In februari begint ook de eerstelijnszorg en de andere gezondheidswerkers. (+/- 156.000 en +/-300.000)

Bedoeling is dat tegen half februari de vaccinaties in alle woon-zorgcentra zijn afgerond. Concreet betekent dat dat de bewoners én het personeel van woon-zorgcentra op dat ogenblik twee prikjes gekregen zullen hebben.

Maart

65-plussers (+/-2 miljoen) en risicopatiënten (+/-1,3 miljoen), voor hen zijn vaccinatiecentra nodig.

April

In april volgen de essentiële beroepen. De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk komt deze maand nog met een advies daarover. Uiteindelijk moet de politiek beslissen welke functies essentieel zijn.

Juni

In juni volgt de rest van de volwassen bevolking (+/-9,2 miljoen). Volgens de huidige planning zou de vaccinatiecampagne tegen het einde van de zomer gedaan moeten zijn.

En de jongeren?

De timing hangt sterk af van de goedkeuring en levering van vaccins. De aankoop van 300 miljoen extra dosissen van het Pfizer-vaccin door de EU is nog niet mee verrekend. “Het zal wel even duren voor we deze bijkomende vaccins hebben ingepast in de planning, maar dit is uiteraard alleen maar goed nieuws”, zegt taskforce-lid Jan De Maeseneer. Verder hoopt de taskforce op een goedkeuring van het AstraZeneca-vaccin in de loop van februari.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) reageerde bijzonder tevreden. “Als dit lukt, kunnen we ook jonge mensen nog voor de zomer beginnen vaccineren. Dat is bijzonder goed nieuws. Dan is het rijk van de vrijheid terug in zicht”, klonk het in de Kamer. Hij benadrukte dat het om een voorstel van de taskforce gaat en dat de politieke besluitvorming in de interministeriële conferentie moet gebeuren. “We gaan hier met de ministers verder op werken.”