Test met extra wissel bij mogelijke hersenschudding op WK clubs

Al op het komende WK voor clubs in Qatar wordt getest met een extra wisselmogelijkheid in het geval het vermoeden bestaat dat een voetballer een hersenschudding heeft opgelopen. De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft daar toestemming voor gegeven. Het WK voor de continentale clubkampioenen wordt van 1 tot en met 11 februari gehouden in Qatar, dat eind 2022 ook het WK voor landen huisvest.