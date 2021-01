KV Mechelen gaat tegen Antwerp op zoek naar 9 op 9, mét Vrancken weer op de bank: “Zonder dommigheden lukt het wel”

KV Mechelen opent 2021 met een thuisduel tegen provinciegenoot Antwerp. Steven Defour (kuit) is er tegen zijn ex-club niet bij, net als Jordi Vanlerberghe (adductoren). Wouter Vrancken zit na zijn lange quarantaineperiode wel opnieuw op de bank. “Eindelijk, want het waren stressvolle weken”, laat de Mechelse T1 verstaan.

Vrancken en de meeste van zijn stafleden raakten in december besmet met COVID-19, en moesten de wedstrijden tegen Club Brugge, OH Leuven en Moeskroen van thuis volgen. “Een stressvolle bedoening”, vertelde de Limburger daarover vrijdagmiddag. “Omdat je het hele wedstrijdgebeuren veel minder in de hand hebt. Ook de voorbereidingen en analyses gebeurden vanop afstand. Ik wil Sven Swinnen (T1 ad interim, red.) en zijn entourage bedanken voor hun geleverde werk.”

6 op 6 een must

Zonder Vrancken sloot Malinwa 2020 namelijk af met een 6 op 6. “Zo zie je maar. Als je die dommigheden achterwege laat, kan je resultaten boeken. Ons niveau was in de eerste seizoenshelft vaak goed, maar we vergaten onszelf te belonen.” Ook vorig seizoen dook KV met een 6 op 6 het nieuwe jaar in. Zorgde dit opnieuw voor een zekere gemoedsrust? “Laat ons zeggen dat we vorig jaar een beetje speling hadden, terwijl het puntengewin nu een must was. Tot voor kort keken we voornamelijk achterom. Nu staan we opnieuw met zes teams dicht bij elkaar.”

Marian Shved was net voor Nieuwjaar de matchwinnaar tegen Moeskroen. En dat terwijl Vrancken de Oekraïner even voordien nog een einzelgänger noemde waar hij zijn energie niet langer in wilde steken. “Ik heb hem toen intern en publiekelijk op zijn plaats gezet, want het liep de spuigaten uit. Maar daardoor maakte hij wel een mentaliteitsswitch. Hij werd harder voor zichzelf op training, en viel enkele keren sterk in. Met de beslissende goal tegen Moeskroen als uitschieter.” Iemand met een goede invalbeurt, daar ontbrak het dit seizoen wel aan. “Invallen is niet voor iedereen weggelegd”, beseft Vrancken. “Met Clement Tainmont en Tim Matthys hadden we de vorige jaren jongens in de rangen die dat konden. Shved heeft dat ook in zich, al verwacht ik van mijn andere invallers eveneens meer input.”

Nieuwe spits

Ondertussen speurt het bestuur op de Duitse markt naar een extra aanvaller. Lukas Hinderseer (Hamburg) en Joao Klauss (Hoffenheim) zijn in beeld. Een doorbraak is er voorlopig niet. “Ik hoop dat die er snel komt, want het drukke programma start nu. Half januari moet er niemand meer afkomen”, voert Vrancken de druk op. “Ze zijn ermee bezig, hoor ik. Ik neem aan dat ik snel iemand mag verwelkomen.”

Tegen Antwerp neemt Vrancken het nog op met de vertrouwde kern, zonder Defour (kuit) en Vanlerberghe (adductoren). Van Damme (hamstrings), Schoofs (heup) en Bateau (adductoren) zijn nog onzeker. Ook de Great Old komt niet op volle sterkte naar het AFAS-Stadion. Een buitenlands zestal zit in quarantaine, en ook Frank Vercauteren stond om diezelfde reden nog niet op het oefenveld.

“Een eventuele afwezigheid van Mbokani zal het belangrijkste item zijn. De andere posities, zoals De Sart voor Hongla, kunnen ze met de brede kern makkelijk oplossen. Ik ben vooral benieuwd in welke mate Frank zijn stempel al op de ploeg kon drukken. Want hij heeft toch een heel andere manier van coachen dan Ivan Leko.” Het antwoord komen we zondag om 13u30 te weten.