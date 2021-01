Dennis is er niet (meer?) bij, Bas Dost debuteert zondag meteen bij Club Brugge: “Maar verwacht nog niet het allerbeste van hem”

Vrijdag sprak Philippe Clement voor de eerste keer in 2021 de pers toe. Met Dost en Denswil kreeg de coach van Club Brugge er alvast twee stevige Nederlandse aanwinsten bij, en eentje zien we zondag alvast in actie. “Maar verwacht nog niet de beste Dost”, aldus Clement.

Club Brugge opent het jaar met een verplaatsing naar het kunstgras van Sint-Truiden. Het doet dat met een deels vernieuwde aanvalslinie door de schorsing van Vanaken en de transfer van Dost. “Met Dost zijn we naar een specifiek profiel op zoek gegaan. En wat we van hem vragen is letterlijk en figuurlijk op zijn lijf geschreven”, aldus Clement.

De kans is groot dat Dost zondag meteen in de basis begint, geflankeerd door Lang en Diatta. De Ketelaere zou dan de positie van Vanaken innemen. “Verwacht nog niet de beste Dost. Dat kan nu nog niet”, tempert Clement alvast de verwachtingen. “Zijn conditie is oké, maar dat kan nog verbeteren. Hij moet ook nog een connectie krijgen met de spelers rond hem. Het is nog maar zijn eerste wedstrijd voor Club Brugge. Hij heeft nog weken en maanden om te verbeteren bij ons.”

First day at the office: ✔️😁 pic.twitter.com/49vNDGGcCQ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 4, 2021

Voor Denswil komt STVV waarschijnlijk te vroeg. “Hij heeft een achterstand in vergelijking met de rest van de groep. Stefano was een opportuniteit waar we een maand geleden nog niet aan gedacht hadden. In Bologna was hij niet gelukkig, en de club wou hem daarom ook graag verhuren. Daarom kwamen we op het juiste moment.”

Interesse voor Deli

Het lijkt erop dat de transferactiviteit bij Club Brugge nog niet volledig achter de rug is. Zo zijn er ook nog een paar kandidaat-vertrekkers. Zo is er interesse voor Deli: onder andere het Turkse Fenerbahce wordt genoemd. Volgens Clement is het niet uitgesloten dat de grote Ivoriaan vertrekt. Met Denswil werd alleszins al een vervanger gehaald. “Ik hou het liefst iedereen bij de groep, maar de realiteit leert ons dat zoiets niet altijd mogelijk is”, aldus Clement. “Mogelijk komt er een bod waar zowel de speler als de club wensen op in te gaan. En als dat niet zo is, werken we verder.”

Foto: BELGA

Op inkomend vlak beweegt er misschien ook nog iets. “Dat hangt af van de markt en de jongens die nog kunnen vertrekken. Ons huiswerk is dus nooit af. Pas op 31 januari weten we waar we aan toe zijn, en daarna zijn we opnieuw een korte periode gerust. Ik ben alvast blij dat de mercato minder lang duurt dan de vorige keer.”

Dennis heeft last van de teen

Ten slotte is er ook nog Dennis. Club Brugge en de Nigeriaan willen graag afscheid nemen van elkaar - beide partijen voelen dat het op is - maar eerst moet er een concreet bod komen. Tot overmaat van ramp keerde Dennis ook nog geblesseerd terug uit de winterstop.

“Hij heeft last van zijn teen. Die is ontstoken, en dat is zichtbaar”, aldus Clement. “Dat is jammer, want we hebben erg intensief getraind tijdens onze mini-stage in het Basecamp. Hij heeft die trainingen gemist, waardoor Dennis een achterstand heeft op de rest van mijn jongens. We zullen zien wat er gebeurt met Dennis. Er moet eerst nog een bod binnenkomen waar de club tevreden mee is. En een ploeg waar Dennis heen wil. Als dat niet gebeurt, werken we gewoon verder met hem.”