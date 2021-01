Dit was in 2020 de populairste auto in België

De Citroën C3 was vorig jaar de populairste auto in België, gevolgd door respectievelijk de Fiat 500, Volkswagen Golf, Renault Clio en Mercedes A-Klasse. Dat blijkt vrijdag uit een analyse van de Belgische automarkt door sectorfederatie Febiac.

Van de Citroën C3 werden vorig jaar 10.420 nieuwe wagens ingeschreven. De Fiat 500 was goed voor 9.110 inschrijvingen, de Volkswagen Golf voor 8.937, de Renault Clio voor 8.346 en de Mercedes A-Klasse voor 8.120.

In Vlaanderen was de Volkswagen Golf vorig jaar de populairste auto, gevolgd door de Volvo XC40 en de Skoda Octavia. In Wallonië was de populairste auto de Citroën C3, gevolgd door de Dacia Duster en Dacia Sandero. In Brussel voerde de Mercedes A-Klasse de ranglijst aan, gevolgd door de Fiat 500 en Citroën C3.

Bij de elektrische wagens was de Tesla Model 3 vorig jaar in België het populairst, met 2.122 inschrijvingen. Daarna volgen de (in Brussel gebouwde) Audi e-tron (1.253 inschrijvingen) en Renault ZOE (1.223).