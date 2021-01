Man die op snikhete dag al zijn kleren uittrekt op plein, riskeert celstraf

Leuven - In de Leuvense strafrechtbank is in een verstekprocedure vier maanden cel en 400 euro boete gevorderd tegen een man die anderhalf jaar geleden naakt rondliep op het Monseigneur Ladeuzeplein in Leuven. Tijdens de interventie van de politie stelde de man zich weerspannig op.

Het snikhete weer op dinsdag 25 juni 2019 bracht Sheddry S. op het idee om in zijn adamskostuum over het Monseigneur Ladeuzeplein in Leuven te wandelen. Een getuige merkte de dertiger uit het Leuvense op en verwittigde de politie. Een toegesnelde fietspatrouille kon S. tegenhouden aan de Totem van Jan Fabre.

Getuigen meldden de politie dat S. zich op het plein had uitgekleed. Dat de patrouille hem zijn uitje onder de stralende zon niet gunde, kon de naaktloper maar matig appreciëren. Hij stelde zich weerspannig op tegen de agenten die een combi opvorderden. De man werd overgebracht naar het politiecommissariaat. Onderzoek wees uit dat hij verward was en dringend medische zorgen nodig had. De man bleek onder invloed te zijn van drank en drugs.

Aanklacht

Voor het parket waren de feiten voldoende om S. te dagvaarden op aanklacht van weerspannigheid tegen de dienstdoende agenten. S. daagde zelf niet op in de strafrechtbank, waar tegen de man door het parket vier maanden cel en 400 euro boete werd gevorderd. Er zal bij verstek een uitspraak volgen op 3 februari 2021.

