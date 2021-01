Hulporganisatie waarschuwt voor ergste hongersnood ooit in Jemen

Het door burgeroorlog verscheurde Arabische land Jemen wordt volgens de hulporganisatie Norwegian Refugee Council (NRC) dit jaar getroffen door de ergste hongersnood ter wereld in decennia.

“We zijn hier dichtbij het point of no return “, meldde de secretaris-generaal uit van de organisatie Jan Egeland vrijdag via Twitter. Het NRC waarschuwt dat het aantal uitgehongerde mensen in de komende zes maanden zal blijven toenemen.

Sinds 2014 woedt er in Jemen een burgeroorlog. Het land op het Arabische schiereiland is sowieso een van de armste landen ter wereld. De corona-pandemie heeft de situatie nog erger gemaakt. Ongeveer 24 miljoen mensen - ongeveer 80 procent van de bevolking - volgens cijfers van de VN is tegenwoordig aangewezen op humanitaire hulp. De VN hebben in het verleden al verklaard dat Jemen lijdt onder de ergste humanitaire crisis ter wereld.

De Houthi-rebellen in Jemen vechten tegen de internationaal erkende regering. Ze controleren grote delen van het land op het Arabisch schiereiland, inclusief de hoofdstad Sanaa. Een door Saoedi-Arabië geleide alliantie ondersteunt de regering en voert herhaaldelijk luchtaanvallen uit die ook burgers doden. Riyad ziet de Houthi’s als bondgenoten van zijn aartsvijand Iran.