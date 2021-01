Burgemeester van Londen stelt noodprocedure in vanwege druk op ziekenhuizen

De Londense burgemeester Sadiq Khan heeft een noodprocedure (‘major incident’) in gang gezet in de hoofdstad omdat de ziekenhuizen overspoeld worden met coronapatiënten. Dat melden Britse media vrijdag. De term ‘major incident’ werd eerder gebruikt werd tijdens de dodelijke brand in de Grenfelltoren in 2017 en tijdens de terreuraanvallen op de Westminster Bridge en de London Bridge in datzelfde jaar.

Meer dan 800 patiënten per dag worden met Covid-19 opgenomen in de Londense ziekenhuizen. Dat zei het hoofd van de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) donderdag. “Dat is het equivalent van een nieuw Saint Thomas-ziekenhuis (groot academisch ziekenhuis in het centrum, red.) elke dag”, voegde hij nog toe.

In Londen zijn momenteel 1 op de 100 mensen besmet met het coronavirus. De ambulancedienst krijgt meer dan 8.000 noodmeldingen per dag, waar dat er op een normale drukke dag 5.500 zijn, meldt de BBC. De toename wordt mogelijk deels veroorzaakt door de meer besmettelijke Britse variant van het virus.

“We zullen bedden tekortkomen in de komende twee weken als de verspreiding van het virus niet snel drastisch vertraagt en dan zullen meer mensen sterven”, zegt Labour-burgemeester Khan. “7.034 mensen zijn momenteel opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19. Dat zijn er 35 procent meer dan op de piek van de eerste golf in april.”

908 van de opgenomen patiënten worden beademd (+ 42 pct in de week van 30 december tot en met 6 januari). De laatste drie dagen zijn 477 personen die positief hadden getest op het coronavirus, overleden in Londense ziekenhuizen.

Khan heeft premier Boris Johnson gevraagd om meer financiële steun voor mensen die vanwege de epidemie hun werk niet meer kunnen uitvoeren. De burgemeester wil ook dat gebedshuizen dichtgaan en dat mondmaskers standaard buitenshuis gedragen worden.