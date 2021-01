Vader ranselt minderjarigen af die hem stoorden op speelpleintje: “Ze boden mijn zoontje van acht een joint aan”

Alveringem - Een man uit Alveringem riskeert zes maanden cel en een geldboete wegens geweld tegen enkele minderjarigen. Hij gaf hen klappen omdat ze voor geluidsoverlast zorgden op een speelpleintje. “Ik was woedend omdat ze mijn achtjarige zoon een joint aanboden”, blijft A.H. volhouden.

Slechts een van de minderjarigen die deel uitmaakten van een groepje stelde zich burgerlijke partij. De feiten gebeurden in februari van vorig jaar. “Hij was met enkele vrienden aanwezig op hun bromfiets aan het speelpleintje”, sprak de advocaat van slachtoffer Z. “Plots stormde die man naar buiten en viel de jongeren aan. Mijn cliënt incasseerde enkele klappen in het gezicht en op de arm. Hij liep een bloedneus op. Nadien belaagde die man nog de moeder van mijn cliënt om haar klacht in te trekken en beschimpte hij hen op Facebook en in een cafetaria.” Het slachtoffer eiste een morele schadevergoeding van 4.000 euro.

Zoon joint aangeboden

Fel overdreven, vindt de verdediging van A.H. “De reden dat hij zo kwaad naar buiten stormde is het feit dat die jongens zijn amper achtjarig zoontje een joint hadden aangeboden. Dat zette kwaad bloed, zeker omdat A.H. een maand eerder zijn achttienjarige zoon verloor die uit het leven stapte na een drugsprobleem. Wij geven toe dat hij een klap gaf aan Z. door zijn motorhelm. Niet meer dan dat, en ook niet aan andere jongens. Een schadevergoeding van 250 euro lijkt ons gepast.”

De procureur vorderde toch zes maanden cel en 400 euro. “De houding van de beklaagde is zeker hypocriet te noemen aangezien hij zelf al gekend is voor drugsfeiten. Bovendien is daar helemaal niets van bewezen bij de jongeren, integendeel. De reden voor zijn agressie is dat hij gedronken had, wat een schending betekende van zijn voorwaarden.”

Vonnis op 22 januari.