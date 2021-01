Waarom het in Spanje sneeuwt en tot -35,8 graden is, en het weer bij ons normaal blijft: “Het is meer dan olé olé, costa’s en goed weer”

In Spanje is het kouderecord gebroken: -35,8 graden. Het sneeuwt er ook al dagenlang. Vanaf vrijdagavond is weercode rood – maximaal risico – van kracht in de regio Madrid. Intussen in Vlaanderen: niks extreems aan de hand. Hoe is dat opmerkelijke verschil te verklaren? Iets met een klik in ons hoofd, vertelt weerman Frank Deboosere.