Vincent Kompany zoekt tegen OH Leuven een nieuwe spelverdeler: “Michel Vlap? Wat ik wil zien is intensiteit, werklust en nederigheid”

Anderlecht herbegint zondag tegen OH Leuven. Percy Tau is vertrokken, Yari Verschaeren is out en Majeed Ashimeru is er nog niet. Coach Vincent Kompany zoekt dus naar een nieuwe spelverdeler en Michel Vlap hoopt op een kans. Alleen is de RSCA-trainer geen al grote fan van de Fries. “Met de juiste ingesteldheid mag iedereen rekenen op een nieuwe kans.”

Michel Vlap zat bij de laatste match in december - tegen Beerschot - niet eens in de selectie. Het waren jonkies als Aounar El Hadj en Mario Stroeykens die de voorkeur kregen. Velen stelden zich toen al vragen over de toekomst van Vlap bij Anderlecht. Ondertussen is de Nederlander wel op scherp gezet. Hij hoopt op een nieuwe kans tegen OHL. Als die er nu niet komt, lijkt het hopeloos.

“Of iemand speelt, hangt meer van de speler zelf af dan van de trainer”, aldus Vincent Kompany. “Ik heb in mijn kern veel jongens die op bepaalde posities uit de voeten kunnen. Niemand ligt helemaal onderaan de schuif en niemand ligt helemaal bovenaan de schuif. Ik heb iedereen al kansen gekregen en met de juiste ingesteldheid kan iedereen rekenen op nieuwe kansen. We spelen heel veel wedstrijden in januari en gaan iedereen nodig hebben.”

Vince The Prince gaat niet graag in op concrete namen maar toen we bleven aandringen om zijn visie op Vlap - de man van 7 miljoen - te geven, trad Kompany toch wat meer in detail. “Vlap? Wat ik wil zien is werklust, nederigheid en intensiteit. Dat wil ik bij elke speler zien. Dat zijn mijn drie basisprincipes en wie die toepast laat het niveau stijgen. Dan kunnen ze hun talent en de bovengemiddelde techniek tonen die elke Anderlecht-speler bezit.”

Het feit dat Vlap eind 2020 bekvechtte met Nmecha om een penalty en een geslaagde vrijetrap vanop training op sociale media plaatste, was misschien niet zo’n goede zet. Kompany vindt het sowieso jammer dat spelverdeler Percy Tau weg is. “Percy had onderscheidend vermogen”, vervolgde hij. “Wij hebben geen groep vedetten of supersterren, maar Tau stak er toch een enigszins bovenuit. Zo’n speler op korte termijn vervangen doe je niet zomaar. Toch ben ik ervan overtuigd dat sommige jongens zich gaan tonen, zoals Yari dat al eerder deed.”

Spelverdeler Percy Tau trok terug naar moederclub Brighton in de Premier League. Foto: BELGA

Ashimeru in aantocht

Het bestuur zal Kompany ook helpen. Met Majeed Ashimeru van RB Salzburg staat er al een nieuwe polyvalente middenvelder op de stoep. “Tijdens elke mercato kijkt Anderlecht traditioneel uit naar aanwinsten. Vandaag hebben we natuurlijk ook onze financiële limieten. We gaan niet zomaar iemand nemen om de kern te verbreden, maar de scoutingscel verricht uitzonderlijk werk. Met jongen mensen werken ze dag en nacht en met beperkte middelen reiken ze interessante spelers aan. Ashimeru hoort daarbij. Hij voldoet aan de basisprincipes: nederigheid, werklust en intensiteit. Hij voetbalde bij een grote ploeg en heeft kwaliteiten. Het dossier zit echter nog bij sportmanager Peter Verbeke. Veel meer kan ik er niet over zeggen.”

Ashimeru zal dus nog niet inzetbaar zijn tegen OH Leuven, maar Michel Vlap moet aan Den Dreef wel zijn laatste kans grijpen als hij die krijgt. Of zou Kompany kiezen voor El Hadj of Stroeykens… Dat zou wel steken bij Michel Vlap.