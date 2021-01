/ Zonnebeke -

In december 2016 doet een West-Vlaamse jager een gruwelijke vondst. Temidden de velden, in een gracht in Geluwe, vindt hij een compleet verkoold lichaam. Het blijkt van een jonge, Aziatische vrouw. Wie is ze? En waarom moest ze sterven? Het onderzoek leidt de speurders uiteindelijk naar een onbesproken, jonge Vlaamse papa.