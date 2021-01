Waarom Donald Trump de knieval maakte die hij gezworen had nooit te zullen maken

Een bocht van 180 graden heet het. Donald Trump veroordeelde de relschoppers, beloofde gerechtigheid en zei dat er een vreedzame transitie komt. Hij las - tegen zijn gewoonte in - een zorgvuldig voorbereide verklaring voor. De president lijkt vooral bang van de gevolgen van de bestorming van het Capitool. Hij probeert politiek en juridisch zijn vel te redden. De vraag is of de knieval gemeend is en of die niet veel te laat komt. Een reconstructie van een moeizame ommezwaai.