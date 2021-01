Jose Mourinho waarschuwt dat Tottenham kan weigeren te spelen als nog meer wedstrijden worden uitgesteld

Tottenham werkt al een hele poos een hectisch programma af. Nu de match tegen Aston Villa volgende week woensdag op de helling staat door een corona-uitbraak bij Villa, zou dat programma nog drukker kunnen worden. Spurs-coach Jose Mourinho is het stilaan beu dat zijn ploeg zo vaak moet spelen en waarschuwde de Engelse voetbalautoriteiten dat Tottenham zal weigeren om twee midweekwedstrijden opnieuw te spelen.

Onlangs werd de wedstrijd tussen Tottenham en Fulham al uitgesteld door een corona-uitbraak bij Fulham. Nu ook de wedstrijd van volgende week tegen Aston Villa op de helling staat door een uitbraak van het virus, is Mourinho het stilaan beu.

Tottenham draait nog mee in de Europa Leagu, speelt dit weekend voor een plaats in de volgende ronde van de FA Cup en neemt het in de finale van de Carabao Cup op tegen Manchester City. Als ze blijven doorstoten in beide competities wordt het programma van The Spurs de komende maanden dus loodzwaar en ze hebben al hectische weken achter de rug met een snelle opeenvolging van wedstrijden.

In aanloop naar de FA Cup-wedstrijd van Tottenham tegen Marine komende zondag waarschuwde Mourinho de Engelse voetbalautoriteiten. Hij is het beu dat zijn team het slachtoffer is van uitgestelde wedstrijden. “Het is een volstrekt onmogelijke positie voor een club om drie wedstrijden uit te stellen, vooral als die club in Europa speelt”, zei hij.

Mourinho voegde eraan toe dat hij zou weigeren mocht zijn team opnieuw vier wedstrijden in een week moeten spelen. In het begin van dit seizoen moest Tottenham dat lot al eens ondergaan. Toen stonden twee Premier League-wedstrijden, een match in de Carabao Cup en een Europa League-duel op zeven dagen tijd.