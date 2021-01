Eerste versoepeling aangekondigd: rijscholen mogen opnieuw openen

Vanaf maandag mogen rijscholen opnieuw de deuren openen. Dat is beslist op het Overlegcomité dat vandaag virtueel plaatsvond. Daarmee is ook de eerste - en wellicht enige - versoepeling bekend.

De rijopleidingen waren naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen van 30 oktober 2020 tijdelijk opgeschort. Op het Overlegcomité dat vandaag plaatsvond om 14 uur is nu beslist dat de rijscholen hun lessen opnieuw mogen opstarten vanaf maandag. De theorielessen, die virtueel konden plaatsvinden, waren al eerder opgestart. Nu zijn ook de fysieke rijlessen opnieuw mogelijk.

Enige versoepeling

Het is meteen ook de enige versoepeling die is aangekondigd door het Overlegcomité. Voor andere sectoren, zoals de kappers of horeca, zijn voorlopig nog geen versoepelingen in zicht.