Arjen Robben moet terugkeer met nog zeker een maand uitstellen: “Er zijn periodes waarin ik het moeilijk heb om mezelf op te laden”

FC Groningen begint zaterdagavond tegen Utrecht aan de tweede helft van het seizoen 2020/2021 zonder Arjne Robben. Die kwam sinds zijn comeback nog geen volledige speelhelft in actie bij Groningen en zal ook in januari nog niet spelen. Hij herstelt nog steeds van een blessure die hij opliep in oktober. “Het gaat goed, volgens plan, maar we doen het stapje voor stapje.”

“Het is misschien raar om te zeggen dat ik de komende tijd nog geen wedstrijden ga spelen, want het gaat op zich best wel goed. Alles gaat volgend schema, maar we pakken het zorgvuldig aan en gaan niets overhaasten”, zegt Robben op de website van FC Groningen.

In december klonk het dat hij niet meer in actie zou komen in 2020, maar nu raakte bekend dat ook de volledige maand januari te vroeg komt voor Robben. Hij werkt nog geen voetbalspecifieke trainingen af en traint ook nog niet met de groep. “Er zijn nog wel wat stappen te zetten”, beaamt hij in een video op de website van zijn ploeg.

De vleugelaanvaller maakte zijn comeback bij FC Groningen nadat hij een jaar was gestopt met profvoetbal. Tot nu toe speelde de blessuregevoelige Nederlander nog maar twee officiële wedstrijden sinds zijn terugkeer op het hoogste niveau. Een keer een halfuur tegen PSV en een maand later een tweede keer. Die laatste keer viel hij na veertien minuten geblesseerd uit en dateert al van 18 oktober 2020. Sindsdien werkt hij aan zijn rentree.

Foto: BELGAIMAGE

Voor Robben kan de terugkeer op het veld niet snel genoeg gaan, maar de sterspeler weet inmiddels ook dat het meer tijd vraagt dan normaal. “Ik herhaal dan wat ik al vaker heb gezegd: je bent niet meer de jongste, hebt een verleden met blessures en bent er een hele tijd uit geweest. Het lichaam moet gewoon weer wennen aan de specifieke voetbalbelasting, dat is wat we in de eerste seizoenshelft hebben geleerd. Daarvoor nemen we de tijd. De eerstvolgende stap is individueel op het veld trainen, dan gaan we richting groepstrainingen en dan kan ik langzaamaan weer eens aan wedstrijden gaan denken. Dat is nog een heel traject. Er zijn nog heel wat stappen te zetten en dus moeten we nog geduld hebben.”

Robben trainde door tijdens de feestdagen om zo snel mogelijk klaar te zijn. Maar hij kreeg ook enkele mentale klappen te verwerken. “In oktober en november toen ik twee tikken kreeg met mijn lies en mijn kuit merkte ik dat het even op was. Ik was in juni al begonnen met optrainen, maar toen ik twee blessures kreeg, zei mijn lichaam even stop. Ik hoop dat het nu achter de rug is. Het is niet makkelijk. De afgelopen weken heb ik wel periodes en dagen gehad waarop het niet makkelijk was om me op te laden. Ik heb geen garanties dat mijn harde werk zal lonen. Soms word ik er wat onzeker van en daalt mijn vertrouwen.”