Vrouw van 85 sterft in boerderijbrand, echtgenoot kan zich op het nippertje redden: “Het onheil achtervolgt ons”

Sint-Lievens-Houtem / Letterhoutem - In het boerenbedrijf langs Rot 12 in Letterhoutem heeft vrijdagnamiddag een zware brand gewoed. Een 89-jarige bewoner kon zich nog redden maar zijn 85-jarige echtgenote stierf in de brand.

Zoon Carlos Van Der Eecken (51), die het landbouwbedrijf runt en in aanpalende woonhuis samen woont met zijn vader Charles Van Der Eecken (89) en zijn moeder Godelieve Lagaert (85) is radeloos. “Deze middag heb ik nog samen met vader en moeder gegeten. Daarna ben ik gaan werken en plots zag ik dat er vlammen langs alle kanten uit ons huis sloegen. Mijn vader, die de laatste tijd erg verward is, heeft zich nog tot op de koer kunnen slepen, maar voor mijn moeder kwam alle hulp te laat. Het onheil achtervolgt ons. In 2008 stortte onze grootste schuur in tijdens een storm. Met veel inspanningen konden we ons bedrijf weer opstarten, maar nu dit. Mijn moeder kwijt en van ons huis schiet niet meer over: dakgebinte afgebrand, alle ruiten gesprongen.” De stem van de landbouwer stokt.

De brandweerposten van Letterhoutem en Zottegem waren snel ter plaatse maar toen sloegen de vlammen al meters hoog uit het dak. Ze konden na veel moeite de brand blussen en het stoffelijk overschot van de bewoonster bergen. Vader Charles Van Der Eecken kreeg de eerste zorgen in de ambulance en zou later naar het ziekenhuis worden overgebracht. (Lees verder onder de video)

Video: TV Oost

De rook bleef urenlang rond het bedrijf hangen. De boerderij Van Der Eecken ligt een beetje geïsoleerd in de landbouwweg Rot, die van het centrum van Letterhoutem naar de Baleiberg leidt. Veel Houtemnaren en Letterhoutemnaren kwamen toegesneld, want de brand was vanop grote afstand te zien, maar de politie sloot de omgeving van de woning af. “Je kon het vuur tot in Sint-Lievens-Houtem zien”, zegt iemand. “Ik ken Charel en zijn vrouw al vele jaren,” zegt een verre buur die er verslagen bijstaat. “Het zijn altijd werkzame mensen geweest en ze verdienden een betere oude dag dan dit.”

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.