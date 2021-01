Trump opnieuw op Twitter: “Dit moment vraagt om herstel en verzoening”

Aftredend Amerikaans president Donald Trump kan opnieuw op Twitter en heeft meteen een videoboodschap geplaatst. Daarin veroordeelt hij de bestorming van het Capitool en roept hij op tot verzoening. Hij voegt er op het einde ook aan toe dat “onze reis nog maar net begonnen is”.

Trump uit zijn verontwaardiging over het geweld in Washington van woensdag. “Ik wil beginnen met de afschuwelijke aanval op het Capitool. Zoals elke Amerikaan, ben ik verontwaardigd door het geweld, wetteloosheid en chaos. Ik heb onmiddellijk de Nationale Garde gestuurd (wat door verschillende beambten tegengesproken is, red.) en federale ordediensten om het gebouw te beveiligen en de indringers buiten te zetten”, klinkt het.

Strenger

Daarna veroordeeld hij de betogers die 'de zetel van de Amerikaanse democratie hebben bezoedeld”. “Amerika is en moet altijd een land van wet en orde zijn”, aldus Trump. “Aan zij die aan de gewelddaden en vernielingen deelnamen: jullie vertegenwoordigen ons land niet. En aan zij die de wet braken: jullie zullen daarvoor betalen.”

Trump is opvallend strenger tegenover de demonstranten dan gisteren, toen hij nog zei dat hij “van hen hield” en dat ze “speciaal waren” in de video waarin hij hen opriep naar huis te gaan, drie uur nadat ze het Capitool hadden bestormd.

“Integriteit van de stemming verzekeren”

De president stond ook stil bij de strijd die hij gevoerd had tegen wat hij eerder “frauduleuze verkiezingen” noemde, waarvoor overigens nooit een bewijs werd gevonden. “Mijn campagne heeft krachtig alle juridische wegen gevolgd om het verkiezingsresultaat aan te vechten. Mijn enige doel was om de integriteit van de stemming te verzekeren”, stelde hij.

“Ik geloof nog altijd sterk dat we onze verkiezingswetten moeten hervormen om de identiteit en de geschiktheid van alle keizers te verifiëren, en om vertrouwen te verzekeren in alle toekomstige verkiezingen.”

Verzoening

Trump gaf zijn nederlaag pas donderdag toe, nadat de Senaat de verkiezingsuitslag officieel goedkeurde in het voordeel van Democraat Joe Biden. Trump zegt in zijn videoboodschap dat hij zijn focus daarom zal verleggen “naar het verzekeren van een vlotte, ordentelijke overdracht van de macht”. “Dit moment vraagt om herstel en verzoening.”

Hij stelt dat ook zal zijn om de coronacrisis te overwinnen. En dat dat “het een hernieuwde nadruk zal vereisen op de burgerlijke waarden van patriottisme, geloof, liefdadigheid, gemeenschap en familie. We moeten de heilige banden van liefde en trouw - die ons samenhouden als één nationale familie - nieuw leven inblazen.

Hij sloot de korte speech af door te zeggen dat zijn presidentschap de eer van zijn leven is geweest en had ook nog een boodschap voor al zijn “schitterende supporters”: “Ik weet dat jullie teleurgesteld zijn, maar ik wil ook dat jullie weten dat onze ongelooflijke reis nog maar net begonnen is.”

Afzetting

Eerder had het Witte Huis ook al een erg korte persconferentie gehouden waarin het geweld van woensdag veroordeeld werd. Op die persconferentie was Trump weliswaar niet aanwezig.

Het is nog afwachten of deze toespraak genoeg zal zijn voor de president om de twee laatste weken van zijn ambtstermijn te kunnen afmaken. Amerikaanse media stellen dat er in Washington stemmen klinken om Trump af te zetten op basis van het 25ste amendement bij de Grondwet. Dat stipuleert dat de vicepresident samen met de helft van de regering kan beslissen dat de president niet in staat is om te regeren.

Letterlijk | Trumps speech Ik wil beginnen met het hebben over de afschuwelijke aanval op het Capitool. Zoals elke Amerikaan, ben ik verontwaardigd door het geweld, wetteloosheid en chaos. Ik heb onmiddellijk de Nationale Garde gestuurd (wat door verschillende beambten tegengesproken is, nvdr.) en federale ordediensten om het gebouw te beveiligen en de indringers buiten te zetten. Amerika is en moet altijd een land van wet en orde zijn. De betogers die het Capitool binnendrongen, hebben de zetel van de Amerikaanse democratie bezoedeld. Aan zij die aan de gewelddaden en vernielingen deelnamen: jullie vertegenwoordigen ons land niet. En aan zij die de wet braken: jullie zullen daarvoor betalen.

We hebben net een intense verkiezing doorgemaakt en de emoties liepen hoog op. Maar nu moeten de gemoederen bedaard worden en de kalmte hersteld. We moeten doorgaan met de zaken van Amerika. Mijn campagne heeft krachtig alle juridische wegen gevolgd om het verkiezingsresultaat aan te vechten. Mijn enige doel was om de integriteit van de stemming te verzekeren. Daarmee vocht ik om de Amerikaanse democratie te verdedigen. Ik geloof nog altijd sterk dat we onze verkiezingswetten moeten hervormen om de identiteit en het in aanmerking komen te verifiëren van alle kiezers, en om vertrouwen te verzekeren in alle toekomstige verkiezingen.

Het Congres heeft nu het verkiezingsresultaat gecertifieerd. Een nieuwe regering zal ingezworen worden op 20 januari. Mijn focus verlegt zich nu naar het verzekeren van een vlotte, ordentelijke overdracht van de macht. Dit moment vraagt om herstel en verzoening.

2020 is een uitdagende tijd geweest voor ons volk. Een bedreigende pandemie heeft de levens van onze bevolking overhoop gehooid, miljoenen in hun woningen geïsoleerd, onze economie beschadigd en talloze levens geëist. Deze pandemie verslaan en de beste economie ter wereld heropbouwen, zal vereisen dat wij allemaal samenwerken. Het zal een hernieuwde nadruk vereisen op de burgerlijke waarden van patriottisme, geloof, liefdadigheid, gemeenschap en familie. We moeten de heilige banden van liefde en trouw - die ons samenhouden als één nationale familie - nieuw leven inblazen. Aan de burgers van ons land: u dienen als uw president is de eer van mijn leven geweest. En aan al mijn schitterende supporters: Ik weet dat jullie teleurgesteld zijn, maar ik wil ook dat jullie weten dat onze ongelooflijke reis pas begint.