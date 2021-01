Belgische pater uit Aarlen wordt aartsbisschop in Iran

Paus Franciscus heeft vrijdag pater Dominique Mathieu (57) uit Aarlen benoemd tot aartsbisschop van Teheran-Isfahan, het enige katholieke bisdom in Iran. Dat heeft de Vaticaanse persdienst bekendgemaakt.

Dominique Mathieu maakt deel uit van de orde van de paters minderbroeders-conventuelen. Mathieu, priester gewijd in 1989, was meerdere jaren rector van het nationale heiligdom Sint-Antonius van Padua in Brussel. Hij was ook overste van de Belgische provincie van zijn orde. In 2013 verhuisde hij naar Libanon waar hij meerdere taken waarnam in zijn orde.