Hein Vanhaezebrouck trekt zondag met AA Gent naar het Kiel: “Vadis Odjidja raakt niet fit”

Gent - Voor de eerste opdracht na de korte winterstop zorgde een kalenderwijziging meteen voor een bijzonder pittige klus voor de Buffalo’s. Hein Vanhaezebrouck is op zijn hoede voor de tegenstanders en de Gentse coach toont dan ook heel veel respect voor Beerschot dat voor de winterstop zowel fysiek als mentaal een dipje kende.

Die Antwerpse winterdip was dan ook geen toeval volgens Vanhaezebrouck: “Beerschot heeft een ongelooflijk jaar gedraaid. 2020 was voor hen een echt topjaar! Het is niet abnormaal dat je dan op het einde van het jaar wat op je tandvlees zit. Misschien was het voor ons beter geweest om drie dagen na hun laatste match tegen hen te spelen. Zij hebben nu ook een tiental dagen zonder match gehad en ze kregen ook enkele dagen vrij. Ze konden allicht ook even de hoofden leeg maken.”

Foto: BELGA

“Ik verwacht dan ook een heel gemotiveerd Beerschot, zeker ook door de extra motivatie omwille van die nederlaag op bezoek in Gent. En met alles dat ze er aan toegevoegd hebben. Dus ik verwacht een heel sterk Beerschot dat een nieuwe start wil nemen in 2021. In de hoop dat ze de lijn – woensdag tegen Cercle Brugge – kunnen doortrekken. Als ze die twee thuismatchen met goed gevolg kunnen afwerken, zijn ze goed op weg om Play-off 2 te halen, misschien zelfs Play-off 1. Aan ons om iets tegenover te zetten. Het is voor de twee teams een heel belangrijke match.”

Voor die eerste belangrijke wedstrijd van 2021 moet Vanhaezebrouck het evenwel zonder twee belangrijke pionnen stellen, al had HVH ook goed nieuws te melden: “Depoitre is klaar om een partij te starten. We zullen zien of hij dat kan volhouden of niet. Yaremchuk is geschorst en Vadis is niet fit. Dat zijn voor ons al twee belangrijke elementen. Dus dan moeten we naar Depoitre en Kleindienst kijken. En het is dan aan hen om te tonen dat ze zeker de kwaliteiten hebben om iets toe te voegen aan ons team.”

Update blessure Chavetadze

Toch lijkt de terugkeer van Odjidja Vadis niet meer veraf: “We zitten met hem nog altijd op schema maar zoals ik verwachtte kwam 10 januari net iets te vroeg. We zullen zien en het zal van zijn evolutie of hij tegen volgende week fit raakt: hij traint nu al individueel met de bal op het veld”, aldus Vanhaezebrouck die ook een update in petto had omtrent Chakvetadze: “Hij keerde met iets minder last terug maar niet van die aard dat hij zonder last is.”

“We hebben dat opnieuw bekeken en hebben geprobeerd om toch iets te doen: hij kreeg enkele rustdagen en na het weekend start hij opnieuw op, in de hoop dat de hinder nog minder is. En als dat lukt, is hij volgens mij gelanceerd om er opnieuw vol voor te gaan en dan is het een kwestie van hem opnieuw volledig op te bouwen, zodat hij helemaal fit wordt.”

Foto: BELGA

Toch blijft er bij de Georgische dribbelaar nog heel veel mist hangen rond zijn exacte diagnose: “Medici passen allerlei technieken toe om de oplossing te vinden. Het is iets raar maar niet heel ernstig. Het levert wel een hangend, blijvend pijngevoel op. Dat proberen ze nu weg te krijgen. Hij is anatomisch klaar om er vol tegen aan te gaan maar dat gevoel bleef hem storen. Maar hij moet zeker niet geopereerd worden. Maar mocht het heel duidelijk zijn, was het allicht al lang opgelost want er zijn nog al pogingen gedaan. Maar het is iets eigenaardig.”

“We trainen momenteel met een groep van 26 jongens. Behalve Vadis en Chakvetadze missen we enkel Alexandre De Bruyn. Iedereen is fit. De spelers hebben meer dan ooit tevoren getraind. Zo zie je maar: het is niet omdat je meer traint, dat je meer blessures hebt. Ik sprak ook nog met Roman Yaremchuk na die rode kaart tegen Kortrijk gesproken, uiteraard. Hij is zich heel goed bewust van wat er is gebeurd en ook wel wat er fout is gelopen. Dat is ook belangrijk.”