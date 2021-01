Jeugdploeg tegen Liverpool, een uitdaging voor Lukaku en het duel om de koppositie in Eredivisie: dit moet u dit weekend zien

Een jeugdploeg die het opneemt tegen Liverpool, een duel tussen twee Duitse topteams met één coach centraal, een match tussen de twee ploegen in vorm in Frankrijk, een serieuze uitdaging voor Romelu Lukaku en een rechtstreeks duel om de eerste plaats in de Eredivisie, tegen de achtergrond van een recordtransfer. Wij pikten er vijf internationale wedstrijden uit die u dit weekend gezien moet hebben.