Dropt Real Madrid-coach Zidane onze landgenoot Eden Hazard tegen Osasuna in de basis? “Ik los niets”

Real Madrid maakt zaterdag op de achttiende speeldag in La Liga de trip naar kelderteam Osasuna. Trainer Zinédine Zidane heeft mogelijk een basisplaats in petto voor Eden Hazard, al wil de Fransman niet in zijn kaarten laten kijken.

Hazard timmert bij Real aan zijn terugkeer, sinds hij eind november in het duel tegen Alavés na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure. De Rode Duivel viel tijdens de eindejaarsperiode in tegen Elche (1-1) en Celta (2-0 winst) in het slotkwartier, maar lijkt stilaan weer klaar voor een basisplaats.

“Eden heeft weer regelmaat in zijn trainingen gevonden”, zei Zidane vrijdag op een persbabbel. “Ik weet nog niet of hij klaar is om negentig minuten te spelen, dat hangt ook af van de wedstrijd. We zullen morgen zien hoe hem te gebruiken. Zo zullen we ook de volgende wedstrijden te werk gaan. Langzaamaan. Ik herhaal: we zullen morgen zien hoe we gaan spelen, voordien los ik zoals steeds niets.”

Real Madrid staat met 36 punten op de tweede plaats in La Liga. Koploper Atlético Madrid heeft twee matchen minder gespeeld en telt twee punten meer.

