Vlaanderen heeft plan klaar voor “probleemwolven”

Wanneer een wolf echt problematisch gedrag vertoont, wanneer het dier bijvoorbeeld meermaals actief mensen benadert of meermaals goed beschermd vee aanvalt, dan kan die wolf ‘verwijderd’ worden. Dat kan betekenen dat de wolf gevangen wordt, dat hij een verdovend middel krijgt of dat hij wordt doodgeschoten. Dat staat volgens minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een wolvenprotocol. Bij de wolven in Vlaanderen is dat ongewenste gedrag nog niet vastgesteld, benadrukt de N-VA-minister.

De terugkeer van de wolven in Vlaanderen heeft zowel voor positieve als minder positieve reacties gezorgd. Na overleg met de landbouw-, de jacht- en de natuursector heeft Vlaams minister Demir nu een ‘interventieprotocol’ klaar voor wat er moet gebeuren wanneer een wolf echt problematisch gedrag vertoont.

Problematisch gedrag is niet hetzelfde als een probleemsituatie, benadrukt minister Demir. Een wolf die bijvoorbeeld een onbeschermd schaap aanvalt, dat hoort tot het natuurlijke gedrag van de wolf.

Vier soorten probleemwolf

Daarom zijn er vier gevallen afgelijnd waarbij er sprake kan zijn van een ‘probleemwolf’. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer een wolf meermaals actief mensen benadert tot op korte afstand, wanneer een wolf meermaals goed beschermd vee aanvalt of wanneer het dier zich systematisch richt op het doden van honden binnen omheiningen. Ook wanneer er sprake is van een ‘hybride’, een kruising tussen een wolf en een hond, kan er ingegrepen worden.

In die vier gevallen mag de wolf ‘verwijderd’ worden. Dat betekent dan concreet dat het dier gevangen mag worden, dat het geschoten wordt met een verdovend middel of dat het afgeschoten wordt, telkens door professionelen en in functie van de situatie.

Voorkomen is beter

“Ingrijpen wanneer we effectief met een probleemwolf te maken hebben is de evidentie zelve”, zegt minister Demir. “Maar ook alleen als het een probleemwolf is. Veel van de conflicten die zich vandaag de dag voordoen situeren zich op het vlak van onbeschermd vee en kunnen relatief makkelijk voorkomen worden door beroep te doen op de Vlaamse subsidies voor wolfwerende omheiningen. Ik roep veehouders op dit effectief te doen”, stelt de N-VA-minister.

Voorlopig is er bij de ‘Vlaamse’ wolven nog geen probleemgedrag vastgesteld. Volgens minister Demir blijkt uit een analyse in zes andere Europese lidstaten dat probleemwolven ook erg zeldzaam zijn.