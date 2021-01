Nancy Pelosi besprak met legertop hoe ze Trump kunnen verhinderen leger in te zetten

Nancy Pelosi, de leidster van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, heeft met de legertop gesproken over de manieren waarop verhinderd kan worden dat Donald Trump militaire acties treft of een nucleaire aanval lanceert. Dat meldt Pelosi in een verklaring aan haar collega-parlementsleden.

Pelosi zegt dat ze met generaal Mark Milley, voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, besprak “welke voorzorgsmaatregelen er beschikbaar zijn om een labiele president te verhinderen om militaire vijandigheden te starten of een nucleaire aanval te bevelen”. “De situatie van deze losgeslagen president kan niet nog gevaarlijker worden”, meent Pelosi.

Later op vrijdag (lokale tijd) heeft Pelosi een ontmoeting met de andere Democratische parlementsleden om een impeachment van de president te bespreken. Samen met Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, lanceerde Pelosi een oproep aan vicepresident Mike Pence om het 25e amendement in te roepen en Trump te doen aftreden.

Als Trump niet vrijwillig wil opstappen, dan zal het Congres “optreden”, aldus nog Pelosi.

Op 20 januari verdwijnt Trump sowieso uit het Witte Huis. Dan legt Joe Biden de eed af als nieuwe president. Eerder op de dag maakte Trump al bekend dat hij Bidens eedaflegging niet zal bijwonen.